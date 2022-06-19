"أوقاف الإسكندرية" تتسلم 53 طن لحوم من صكوك الأضاحى

الإسكندرية اسماء على بدر

استلمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية الدفعة السادسة عشرة من لحوم صكوك الإطعام بواقع 3 أطنان ليكون إجمالي ما وصل إلى الإسكندرية 53 طن لحوم، بحضور قيادات الدعوة بأوقاف الإسكندرية، وعدد من قيادات المحافظة وقيادات مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة.

يأتى ذلك تحت رعايةالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

وأكد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بأن الوزارة مستمرة في دعمها لابناء المجتمع من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا مؤكدا اهتمام الوزارة بدورها الخدمي والمجتمعي والتوعوي والتثقيفي تجاه أبناء الوطن حفاظاً على النشئ والشباب ودعما لتوثيق أواصر الترابط بين الأسر وأفراد المجتمع بكافة الانشطة والاليات التي تساعد في تحقيق هذا الهدف.