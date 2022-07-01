أهالى البحيرة يشيعون جثمان ضحية حادث طريق إدكو في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شيع المئات من أهالى مركز إدكو بالبحيرة، جثمان السيدة سعيدة الدمياطى التى تبلغ من العمر 70 عاما، الضحية الرابعة فى حادث السير الذى وقع مساء أمس بطريق إدكو وراح ضحيته 4 أشخاص .

وكان مركز إدكو بالبحيرة قد شهد حادث تصادم أمس الخميس، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص بينما أصيبت أخرى بإصابات بالغة، وتم نقل الجثمانين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وارتفع ضحايا حادث السير إلى 4 أشخاص بعد وفاة الضحية الرابعة لسيدة فى العقد السابع من العمر إثر إصابتها.

وضحايا الحادث هم كل من:- أحمد عبد اللطيف الدمياطى، 70 عاما، و أسماء أحمد عبد اللطيف، 26 عاما، وعبد الله محمد الدمياطى، 28 عاما، وسعيدة حبشى الدمياطى، 70 عاما.



جانب من تشييع الجثمان



جانب من تشييع الجثمان