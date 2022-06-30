اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 11:23 م
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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بمركز الدلنجات في البحيرة

الخميس، 30 يونيو 2022 11:19 م
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بمركز الدلنجات في البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز الدلنجات بالبحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بمركز الدلنجات مما أدى لإصابة كل من:- يسرى محمد عبد المقصود، 35 عاما، مصابا بجرح قطعى بالسبابة باليد اليمنى وجرح قطعى بأوتار اليد اليسرى، ياسر محمد عبد المقصود، 40 عاما، مصابا بجرح قطعى بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، نادى محمد محمد، 50 عاما، مصابا بجرح قطعى باليد اليمني، أحمد محمد عبد المقصود، 50 عاما، مصابا بكدمة بالساعد الأيسر وكدمه بالوجه، صفوت محمد محمد، 53 عاما، مصابا بجرح رضى بالجبهة.

وتم نقل المصابين لمستشفى الدلنجات المركزى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

 

 


مشاجرة بين عائلتين

مركز الدلنجات

محافظة البحيرة

مستشفى الدلنجات

حوادث البحيرة



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