إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بمركز الدلنجات في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز الدلنجات بالبحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بمركز الدلنجات مما أدى لإصابة كل من:- يسرى محمد عبد المقصود، 35 عاما، مصابا بجرح قطعى بالسبابة باليد اليمنى وجرح قطعى بأوتار اليد اليسرى، ياسر محمد عبد المقصود، 40 عاما، مصابا بجرح قطعى بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، نادى محمد محمد، 50 عاما، مصابا بجرح قطعى باليد اليمني، أحمد محمد عبد المقصود، 50 عاما، مصابا بكدمة بالساعد الأيسر وكدمه بالوجه، صفوت محمد محمد، 53 عاما، مصابا بجرح رضى بالجبهة.

وتم نقل المصابين لمستشفى الدلنجات المركزى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.