اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 03:04 م
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أسعار النفط تسجل 110.87 دولار لبرنت.. و107.32 دولار للخام الأمريكى

الجمعة، 01 يوليه 2022 02:00 م
أسعار النفط تسجل 110.87 دولار لبرنت.. و107.32 دولار للخام الأمريكى براميل نفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 110.87 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 107.32 دولار للبرميل.
 
 
وكان وزراء النفط والطاقة في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين "مجموعة أوبك+"، قد قرروا الإبقاء على الزيادة الإنتاجية الشهرية المخططة لشهر أغسطس المقبل، عند 648 ألف برميل يوميًا.
 
 
وقال البيان الختامي للاجتماع الوزاري الثلاثين لـ"أوبك +" الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس الخميس، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي - أنه بالنظر إلى أساسيات سوق النفط الحالية والإجماع على توقعاتها اتفقت منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك على إعادة التأكيد على قرارات زيادات الانتاج السابقة .
 
 
وأضاف البيان أنه من المقرر عقد الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في أوبك في 3 أغسطس المقبل.
 
 
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء الخميس، حالة القوة القاهرة على موانئ السدرة وراس لانوف، إضافة إلى حقل الفيل مع استمرار حالة القوة القاهرة في مينائي البريقة والزويتينة، مشيرة إلى خسارة البلاد 16 مليار دينار ليبي.
 
 
وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية المهندس مصطفى صنع الله في بيان له أنه بات من المستحيل تغذية محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي والسرير باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي لارتباط إنتاج النفط الخام بالغاز من حقول شركتي الواحة ومليتة، مما أوصل ليبيا إلى تعثر إمدادات خط الساحل بالغاز الطبيعي.

اسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط



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