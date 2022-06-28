عقود خام برنت تسجل عند التسوية 117.98 دولار للبرميل

كتب أحمد عرفة

سجلت عقود خام برنت عند التسوية 117.98 دولار للبرميل، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بدعم أوكرانيا، وفرض عقوبات إضافية على روسيا.

وقال كيشيدا - في مؤتمر صحفي في نهاية قمة مجموعة السبع التي أجريت بقصر "إلماو" بولاية "بافاريا" الألمانية اليوم الثلاثاء إن "العمل الشائن الذي تقوم به روسيا أدى إلى ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة الدولية مما خلق وضع أزمة"، مضيفا "أنا أؤمن بأن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون هذه هي الحقوق العالمية للإنسانية ويجب أن يتم حمايتها".

وتابع كيشيدا قائلا "ولذلك بصفتي رئيس وزراء اليابان، والعضو الوحيد في مجموعة السبع من آسيا، شاركت وساهمت في المناقشات، واستطاعت مجموعة السبع أن تصدر رسالة موحدة وقوية.. إن سلام العالم ونظامه تهاوى بسبب العدوان الروسي ضد أوكرانيا، ولكي يتم إنهاء هذا الأمر في أقرب وقت ممكن، اتفقت أعضاء مجموعة السبع على فرض عقوبات إضافية على روسيا ومواصلة تقديم الدعم القوي لأوكرانيا التي تقاتل ضد العدوان في الجبهات الأمامية".