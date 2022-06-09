8 مزايا للقمر الصناعى المصرى"نايل سات 301".. تعرف عليها

كتب محمد السيد

أطلقت مصر، القمر الصناعى الجديد "نايل سات 301"، على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية، من قاعدة الإطلاق "كاب كانفرال" فى ولاية فلوريدا، والذى يعد خطوة جديدة فى طريق الريادة المصرية فى مجال الأقمار الصناعية وتكنولوجيا المعلومات فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وبما يواكب انطلاق الجمهورية الجديدة للدولة المصرية.

ويرصد "اليوم السابع" مزايا أحدث الأقمار الصناعية (نايل سات 301 ) كالآتى:

- عمر النايل السات 301 الإفتراضى 15 عاما ويزن 4.1 طن.

- يضم القمر الجديد 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمريه فى القمر الحالى 201 .

- يتوسع فى نطاق تغطيته، فبالإضافة للمناطق التى يغطيها القمر الحالى سيتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية اضافة الى دول حوض نهر النيل وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية.

- تشمل إمكانيات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتماعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وخاصة حقل ظهر .

- توفير هذه الخدمة يحقق تكامل مع القمر المصرى (طيبة1)، وبذلك تكون مصر قادرة على تقديم خدمة الإنترنت الفضائى من خلال قمرين صناعيين، بما يضمن تأمين واستمرار هذه الخدمة.

- تم تصنيع نايل سات 301 وفق تكنولوجيا متقدمة تمكنه بمفرده وذاتياً من تحديد أى مصدر للتشويش.

- يتمكن من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التليفزيونية العاملة عليه.

- يتميز القمر الجديد بإمكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية، وفقاً لإحتياجات الدول الإفريقية التى تعتبر سوقاً جديداً لأقمار النايل سات.