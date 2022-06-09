234 درجة.. محافظ الوادى الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام

وأكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن ذلك يأتى من منطلق الحرص على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب على أن يبدأ استلام طلبات التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس اعتباراً من الأحد القادم ولمدة شهر.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، قد أعلن الأربعاء عن فتح باب التظلّم من نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021_ 2022م.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، ان ولى الأمر الراغب فى تقديم التظلم عليه التوجه لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، مع إرفاق صورة الرقم القومى "لولى الأمر" وذلك لمدة 15 يوما.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أنه تقدم للامتحانات هذا العام 4577 طالب وطالبة نجح منهم 4254 طالب وتغيب 10 طلاب، وبلغ عدد الطلاب الأوائل 15 طالب وطالبة حصل منهم 6 طلاب علي نسبة 100%.