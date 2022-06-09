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الخميس، 09 يونيو 2022 04:00 ص
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16.8 مليار جنيه لتنفيذ 43 مشروعا بالطرق القومية فى العام المالى الجديد

الخميس، 09 يونيو 2022 04:00 ص
16.8 مليار جنيه لتنفيذ 43 مشروعا بالطرق القومية فى العام المالى الجديد وزارة التخطيط
كتب عبد اللطيف صبح

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كشفت الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/22، المقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب، عن تخصيص مبلغ 16.78 مليار جنيه لتنفيذ 43 مشروعا بالطرق القومية والاستراتيجية.
 
كما تم تخصيص مبلغ 3.44 مليار جنيه لإنهاء (59 – 69) مشروعا ضمن المحاور العرضية، و2.52 مليار جنيه لإنهاء 12 كوبرى واستكمال 5 كبارى والبدء فى تنفيذ كوبرى دقادوس العلوى، وذلك ضمن مشروعات الكبارى العلوية الذى تنفذه وزارة النقل والمواصلات.
 
ومن المقرر أيضا أن تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إنهاء محور الفريق كمال عامر خلال العام المالى الجديد بتكلفة تبلغ نحو 2.15 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنهاء محور جيهان السادات بتكلفة تبلغ حوالى 2.12 مليار جنيه.
 
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