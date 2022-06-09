‎تأكيداً لليوم السابع.. مد تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين لنهاية يوليو

تأكيدا لما نشره "اليوم السابع" أمس تحت عنوان " مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 31 يوليو "، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً اليوم بمد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 31-7-2022، لافتا إلى أن القرار يأتي تيسيراً على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، كما نص القرار في المادة الثانية منه إلى استمرار فتح موقعي ( دعم مصر – مصر الرقمية ) لتسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن تسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم يأتى لاستكمال قواعد بيانات بطاقات الدعم، لافتا إلى أن رقم المحمول سوف يساهم في سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به اوعبر ارسال رسائل قصيرة له على المحمول، وأن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة أيضاً، بالإضافة إلى موقعي ( دعم مصر – مصر الرقمية ) أمام المواطنين لتسجيل رقم المحمول على البطاقة.
كان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين قد استثنى أسر السجناء وكبار السن الغير قادرين على الحركة من تسجيل رقم المحمول على أن يقدم أحدٍ من ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة