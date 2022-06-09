‎تأكيداً لليوم السابع.. مد تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين لنهاية يوليو

كتب مدحت وهبة

تأكيدا لما نشره "اليوم السابع" أمس تحت عنوان " مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 31 يوليو "، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً اليوم بمد فترة ‏تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 31-7-2022، لافتا إلى أن القرار يأتي تيسيراً على ‏المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، كما نص القرار في ‏المادة الثانية منه إلى استمرار فتح موقعي ( دعم مصر – مصر ‏الرقمية ) لتسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم.‏

‎وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون ‏الوزير، أن تسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم يأتى ‏لاستكمال قواعد بيانات بطاقات الدعم، لافتا إلى أن رقم ‏المحمول سوف يساهم في سرعة التواصل مع المواطن عبر ‏الاتصال به اوعبر ارسال رسائل قصيرة له على المحمول، ‏وأن مراكز الخدمة ‏ومكاتب التموين مفتوحة أيضاً، بالإضافة إلى موقعي ( دعم ‏مصر – مصر الرقمية ) أمام المواطنين لتسجيل رقم المحمول ‏على البطاقة.

‎ كان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين قد استثنى أسر السجناء وكبار السن الغير ‏قادرين على الحركة من تسجيل رقم المحمول على أن يقدم أحدٍ من ذويهم لمكتب التموين ‏التابع له ما يثبت صحة ذلك.‏