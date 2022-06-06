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بطاقات التموين.. "دعم مصر" يتلقى طلبات تسجيل المحمول حتى نهاية يونيو

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:00 ص
بطاقات التموين.. "دعم مصر" يتلقى طلبات تسجيل المحمول حتى نهاية يونيو الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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يستمر موقع دعم مصر فى تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم التليفون المحمول، حتى نهاية شهر يونيو الجارىً، كما يتم التسجيل أيضا عبر بوابة مصر الرقمية مجانا شريطة أن يكون الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة " رب الأسرة"مع عدم تقديم اى مستند يثبت ملكية التليفون.
 
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، قد قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك.
 
كما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الأسرة.
 
 
 
 
 

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