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وزير العدل يصل محكمة استئناف الإسكندرية لافتتاح متحف الحقانية.. صور

الخميس، 09 يونيو 2022 02:20 م
وزير العدل يصل محكمة استئناف الإسكندرية لافتتاح متحف الحقانية.. صور وزير العدل يصل محكمة استئناف الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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وصل المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى مجمع المحاكم بمحافظة الإسكندرية منذ قليل، لافتتاح متحف مقتنيات الحقانية بمحكمة استىناف الإسكندرية بمنطقة أبيس.

وكان التقى روساء محاكم الإسكندرية، وجاء ذلك بحضور المستشار عبد الملك القمص مينا رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار ربيع قاسم مساعد الوزير للأبنية والشهر العقاري، والمستشار صادق بلال رئيس المحكمة الاقتصادية والمستشار أحمد هندي رئيس الإستنأف المفتش القضائي الأول والمستشار محمد المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية، ورؤساء محاكم مطروح والبحيرة وكفر الشيخ وعدد من ورؤساء المحاكم.
 
ومن المقرر أن يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، متحف مقتنيات سرايا الحقانية بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، اليوم الخميس، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومحمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وغيرهم من الشخصيات القضائية البارزة.
 
وقال المستشار عبد الملك القمص مينا رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، إن المتحف يضم مقتنيات وزارة العدل فى أشهر القضايا منها قضية ريا وسكينة وصور نادرة ومحاضر ومستندات أصلية لأشهر القضايا فى التاريخ والتى كانت متواجدة فى مبنى سرايا الحقانية القديمة، أقدم محكمة شهدت أكبر المحاكمات فى التاريخ وحرصت وزارة العدل الحفاظ على هذه المقتنيات النادرة ووضعها فى متحف وحمايتها.
 
وأضاف رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن المتحف يضم أيضا مقتنيات أثرية وكتب تاريخية وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجلات أحكام، وعدد من أجندات إيداعها، بالإضافة إلى عدد 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية، فضلا عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820، بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية ترجع لعهد المحاكم المختلطة في مصر.
 
وأشار إلى أن المتحف بما يحتويه يعد بمثابة كنز قضائي وقانوني ورثته محكمة استئناف الإسكندرية ليكون في المستقبل القريب قبلة الباحثين في علوم القانون والاجتماع والتاريخ والسياسة.
 
 
وزير العدل يصل محكمة استئناف الإسكندرية (1)
وزير العدل يصل محكمة استئناف الإسكندرية (1)

 

وزير العدل يصل محكمة استئناف الإسكندرية (2)
وزير العدل يصل محكمة استئناف الإسكندرية (2)

 

وزير العدل يصل محكمة استئناف الإسكندرية (3)
وزير العدل يصل محكمة استئناف الإسكندرية (3)

 

وزير العدل يصل محكمة استئناف الإسكندرية (4)
وزير العدل يصل محكمة استئناف الإسكندرية (4)

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