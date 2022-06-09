وزارة الزراعة تدفع بقافلة "سلفات نشادر" للمزارعين بسيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن اليوم المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، عن وصول قافلة سلفات نشادر مدعومة من وزارة الزراعة لصالح المزارعين بسيناء تحمل اسم الشهيد المهندس محمد عطا مراقب عام مراقبة شمال سيناء السابق.

وأضاف أن كمية ما تحمله القافلة يقدر بنحو 450 طن سلفات نشادر مدعم من وزارة الزراعة الي شبه جزيرة سيناء.

وسبق وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى بيان صحفي، أن الدولة تكثف سعيها لجعل سيناء سلة الغذاء فى مصر، وذلك من خلال زيادة رقعة الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجي.

وأكد محافظ شمال سيناء ، أنه تم البدء بالمشروع القومي لتنمية سيناء وتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام التى تضيف مساحة 400 ألف فدانا إلى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدان بالمحافظات المجاورة و 275 ألف فدان داخل شمال سيناء.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه تم الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التى تضيف مساحة 600 ألف فدان جديدة إلى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة، وسيتم البدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدان ويجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.



قافلة سلفات نشادر مدعومة من وزارة الزراعة (1)



قافلة سلفات نشادر مدعومة من وزارة الزراعة (2)