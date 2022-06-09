اليوم السابع
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ورش عمل لتدريب السيدات على الهاند ميد بمكتبة مصر العامة فى عزبة البرج.. فيديو

الخميس، 09 يونيو 2022 07:35 م
ورش عمل لتدريب السيدات على الهاند ميد بمكتبة مصر العامة فى عزبة البرج.. فيديو ورش عمل لتدريب السيدات على الهاند ميد
دمياط معتز الشربينى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان ورش عمل لتدريب السيدات على الهاند ميد بمكتبة مصر العامة فى عزبة البرج، حيث حرص فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط على تنظيم ورش تدريبية وتثقيفية بالمدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة فى عزبة البرج، ضمن برنامج المجلس القومى لتدريب المرأة وتمكينها اقتصاديا.

وقالت منى عبد لله عضو المجلس القومى للمرأة وإحدى المدربات بالمدينة الآمنة، إن المجلس ينظم دورات تدريبية وورش تدريب على مختلف أعمال الهاند ميد؛ منها الخياطة والتطريز والكروشيه وإعادة التدوير، وكلها أعمال تهم المرأة، وذلك لشغل أوقات فراغ السيدات فى عزبة البرج ومساعدتهن على تعلم حرفة تؤهلهن لكسب عائد مادى والاعتماد على أنفسهن ومساعدة أسرهن.

وأشارت منى عبدلله إلى أن المجلس أيضا ينظم دورات تثقيفية، منها ندوة عن مرحلة ما قبل الزواج تضم أمهات وفتيات مقبلات على الزواج، الهدف منها توعية الفتاة وأسرتها بكيفية الاختيار الصحيح لشريك الحياة وبناء أسرة على أسس سليمة والحفاظ على كيان الأسرة.


دمياط

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