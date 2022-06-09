اليوم السابع
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وثق الواقعة بالفيديو.. ضبط شخص يستعرض بالجلوس أعلى القطار

الخميس، 09 يونيو 2022 12:38 م
وثق الواقعة بالفيديو.. ضبط شخص يستعرض بالجلوس أعلى القطار حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عقب رصد تداول مقطع فيديو متضمناً قيام (أحد الأشخاص  بالجلوس أعلى سطح أحد القطارات – خط الصعيد) والتقاطه صورة لنفسه معرضاً حياته للخطر، ويحث فيه المواطنين بعدم ارتكاب تلك الوقائع.
 
 
بالفحص ومن خلال إجراء التحريات والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) أعلى أحد القطارات "القاهرة – الأقصر"، وذلك حال سيره بنطاق دائرة مركز شرطة ديروط.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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