واشنطن: نقدم الدعم على مدى السنوات الـ20 الماضية لـ 46 مختبرا في أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية تقديمها الدعم على مدى السنوات الـ20 الماضية لـ 46 مختبرا، ومؤسسة صحية، ومركز تشخيص أمراض في أوكرانيا، موضحة أن التعاون كان لأغراض سلمية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة الأمريكية تتعاون مع المجتمع الدولي من أجل الحد من التهديد النووي والكيميائي والبيولوجي في أوكرانيا وروسيا ودول أخرى في الاتحاد السوفياتي السابق، متابعة: لقد عملت الولايات المتحدة لتحسين السلامة البيولوجية والأمن في أوكرانيا، فضلا عن مراقبة الأمراض البشرية والحيوانية، وتقديم الدعم إلى 46 مختبرا سلميا أوكرانيا ومرافق صحية ومؤسسات عاملة في تشخيص الأمراض على مدى السنوات الـ 20 الماضية، وركزت البرامج المشتركة على تعزيز التدابير الأمنية في مجال الصحة والزراعة في سياق عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن هذا العمل، الذي يتم تنفيذه في كثير من الأحيان بالشراكة مع منظمات خارجية مثل منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، أدى إلى زيادة سلامة وفعالية المراقبة وعملية الكشف عن الأمراض وتصرف العلماء الأوكرانيون وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ونشروا نتائج البحوث، وتعاونوا مع الزملاء الدوليين والمنظمات متعددة الأطراف، وفقا للإدارة العسكرية الأمريكية، لا توجد برامج لإنشاء أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية في أوكرانيا.