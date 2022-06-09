هيئة الرعاية الصحية توقع بروتوكولا لإقامة مقر إقليمى لها بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم – السيد فلاح

وقع المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين محافظة الإسماعيلية والهيئة العامة للرعاية الصحية، لإقامة مقر إقليمي لها بالمحافظة، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بصحة المواطن، من خلال تنفيذ المشروع القومي "التأمين الصحي الشامل"، وإدراج محافظة الإسماعيلية في المرحلة الأولى منه، ولما كانت الهيئة العامة للرعاية الصحية هي أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتقديم الخدمات الصحية التأمينية، وفقا للمادة رقم 15 من القانون رقم 1 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحي الشامل.

وفي إطار حرص محافظة الإسماعيلية على دعم جهود الدولة لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق المنظومة، فقد تلاقت إرادة الطرفين على الترخيص للهيئة العامة للرعاية الصحية بالانتفاع بمبني الصالون الاخضر بمحافظة الاسماعيلية، ومساحته الإجمالية 1519 م 2 تقريبًا، والكائن في شارع الشيخ زايد التجاري بحي ثالث الإسماعيلية، ليكون المقر الاقليمي للهيئة، وذلك للإشراف على ضبط و تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة، أو بمحافظات إقليم القناة وفقا لما يقدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وخلال توقيع بروتوكول التعاون، أشاد محافظ الإسماعيلية بجهود هيئة الرعاية الصحية، ودورها المتميز منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، متمنيا لهم التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة، وتطبيق المنظومة بكافة محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الشكر لمحافظ الإسماعيلية، لدعمه المستمر لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة منذ انطلاقها بالإسماعيلية فى 16 فبراير 2021، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.