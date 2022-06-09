اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 07:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

هيئة الرعاية الصحية توقع بروتوكولا لإقامة مقر إقليمى لها بالإسماعيلية

الخميس، 09 يونيو 2022 06:49 م
هيئة الرعاية الصحية توقع بروتوكولا لإقامة مقر إقليمى لها بالإسماعيلية هيئة الرعاية الصحية توقع بروتوكولا لإقامة مقر إقليمي لها بالإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين محافظة الإسماعيلية والهيئة العامة للرعاية الصحية، لإقامة مقر إقليمي لها بالمحافظة، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بصحة المواطن، من خلال تنفيذ المشروع القومي "التأمين الصحي الشامل"، وإدراج محافظة الإسماعيلية في المرحلة الأولى منه، ولما كانت الهيئة العامة للرعاية الصحية هي أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتقديم الخدمات الصحية التأمينية، وفقا للمادة رقم 15 من القانون رقم 1 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحي الشامل.

وفي إطار حرص محافظة الإسماعيلية على دعم جهود الدولة لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق المنظومة، فقد تلاقت إرادة الطرفين على الترخيص للهيئة العامة للرعاية الصحية بالانتفاع بمبني الصالون الاخضر بمحافظة الاسماعيلية، ومساحته الإجمالية 1519 م 2 تقريبًا، والكائن في شارع الشيخ زايد التجاري بحي ثالث الإسماعيلية، ليكون المقر الاقليمي للهيئة، وذلك للإشراف على ضبط و تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة، أو بمحافظات إقليم القناة وفقا لما يقدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وخلال توقيع بروتوكول التعاون، أشاد محافظ الإسماعيلية بجهود هيئة الرعاية الصحية، ودورها المتميز منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، متمنيا لهم التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة، وتطبيق المنظومة بكافة محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الشكر لمحافظ الإسماعيلية، لدعمه المستمر لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة منذ انطلاقها بالإسماعيلية فى 16 فبراير 2021، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


التأمين الصحي

التأمين الصحي الشامل

الرعايه الصحيه

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

محافظ الاسماعيليه



الموضوعات المتعلقة

اتفاقية تعاون بين " الرعاية الصحية" و"المستشفيات العربية" لتطوير الصحة الرقمية

الخميس، 09 يونيو 2022 11:10 ص

الرعاية الصحية تبحث تطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء بمنشآت الهيئة فى المحافظات

الأربعاء، 08 يونيو 2022 07:58 م

رئيس الرعاية الصحية يشهد افتتاح أول مركز صحة أسرة بمعايير التأمين الشامل

الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:51 م

بعد نشر حالتهم على مواقع التواصل.. الدولة تستجيب لعلاج ورعاية أسرة من أب وأم و5 أبناء بتوفير رعاية صحية ومسكن ودخل.. الأب والأم فقراء ومرضى بلا عمل.. والأبناء بلا تعليم.. التوعية مهمة ليخدموا أنفسهم ومجتمعهم

الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:02 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة