هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، حديد عز، المجموعة المالية هيرميس القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 10164 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1790 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 12530 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 4104 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 1849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2752 نقطة، بينما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3951 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان خلال جلسة تداول اليوم الخميس لعدد 500.3 ألف سهم بقيمة 21.8 مليون جنيه.

وأعلنت شركتا مجموعة مستشفيات كليوباترا، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء الأولى 4.2 مليون سهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وشراء الثانية 175 ألف سهم، على التوالي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 5500 سهم، وباعت إدارة مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 314 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 12 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مصر لصناعة الكيماويات، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1021 سهم، 89.9 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 50.3 ألف سهم.