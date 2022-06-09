ننشر أسماء المدارس والإدارات التعليمية المخصصة لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية فى الغربية

وأضافت المديرية في بيان لها، أنه تم تحديد مدرسة سعد زغلول التعليم الأساسي شارع توت عنخ آمون لإدارة شرق طنطا التعليمية، ومدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية لإدارة غرب طنطا التعليمية ، ومدرسة عبد الرحمن بن عوف الرسمية لإدارة شرق المحلة ، مدرسة أبو عبيده الجراح لإدارة غرب المحلة التعليمية ، مدرسة زفتي الاعدادية المهنية لإدارة زفتي التعليمية ، مدرسة السنطة الاعدادية بنات لإدارة السنطة التعليمية ، مدرسة القاضي بكار الابتدائية لإدارة سمنود التعليمية ، مدرسة قطور الابتدائية المشتركة لإدارة قطور ، مدرسة ديوان عام الإدارة التعليمية ببسيون لإدارة بسيون ، مدرسة كفر الزيات بنين لإدارة كفر الزيات.

وهنأ محافظ الغربية الطلاب الناجحين متنمياً لهم دوام التوفيق والنجاح، موجها بتنظيم حفل تكريم لهم مطلع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة. وصرح وكيل الوزارة، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88749 طالبا وطالبة حضر منهم 88143 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.13%، وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، تقدم لأداء الامتحان 4740 طالبا وطالبة حضر منهم 4640 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 82.75%، كما بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للصم 97.3%، وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية 84%.