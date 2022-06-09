اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 01:27 م
أكرم القصاص
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ننشر أسماء المدارس والإدارات التعليمية المخصصة لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية فى الغربية

الخميس، 09 يونيو 2022 12:17 م
ننشر أسماء المدارس والإدارات التعليمية المخصصة لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية فى الغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، برئاسة ناصر حسن وكيل الوزارة، اليوم الخميس، أماكن تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بكل إدارة تعليمية من إدارات المدن.

 
وأضافت المديرية في بيان لها، أنه تم تحديد مدرسة سعد زغلول التعليم الأساسي شارع توت عنخ آمون لإدارة شرق طنطا التعليمية، ومدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية لإدارة غرب طنطا التعليمية ، ومدرسة عبد الرحمن بن عوف الرسمية لإدارة شرق المحلة ، مدرسة أبو عبيده الجراح لإدارة غرب المحلة التعليمية ، مدرسة زفتي الاعدادية المهنية لإدارة زفتي التعليمية ، مدرسة السنطة الاعدادية بنات لإدارة السنطة التعليمية ، مدرسة القاضي بكار الابتدائية لإدارة سمنود التعليمية ، مدرسة قطور الابتدائية المشتركة لإدارة قطور ، مدرسة ديوان عام الإدارة التعليمية ببسيون لإدارة بسيون ، مدرسة كفر الزيات بنين لإدارة كفر الزيات.
 
وهنأ محافظ الغربية الطلاب الناجحين متنمياً لهم دوام التوفيق والنجاح، موجها بتنظيم حفل تكريم لهم مطلع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة.
 
وصرح وكيل الوزارة، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88749 طالبا وطالبة حضر منهم 88143 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.13%، وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، تقدم لأداء الامتحان 4740 طالبا وطالبة حضر منهم 4640 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 82.75%، كما بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للصم 97.3%، وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية 84%.
 
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه الغربية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الغربية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربي الترم الثاني ٢٠٢٢

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربية الترم الثاني

الشهاده الاعداديه محافظه الغربي

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية 2022 الترم الثاني


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