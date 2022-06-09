ندوة التسويق الإلكترونى والتمكين الاقتصادى للمرأة فى قرى حياة كريمة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، ندوة بعنوان "التسويق الإلكتروني وتمكين المرأة اقتصاديا في عصر التحول الرقمي"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مبادرة قدوة -تك، برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وإشراف الدكتورة أماني شاكر مقررة المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وعميد كلية التربية النوعية، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة كفر الشيخ وتوجه الدولة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة لدفع عجلة التنمية.

وذلك بحضور ياسر خداش، رئيس مدينة مطوبس، والدكتورة هالة نصر، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وراشد درويش، سكرتير المدينة، وإيمان النحراوى، نائب رئيس المدينة، وحاضر بالندوة نبيل أنور، والدكتور رجب خميس من وزارة الاتصالات.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، من المعروف دائما اهتمام المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ بدعم المرأة في شتى المجالات، مؤكدة أن الندوة تناولت عدد من الموضوعات منها، أهمية تمكين المرأة اقتصاديا ودور الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مساعدة السيدات في تسويق أعمالهم ،وتشجيع اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتطرق إلى الشمول المالي، والاستخدام الآمن للإنترنت وكيفية مواجهة المخاطر الناتجة عنه والتعرف على الطرق المختلفة لحماية الحسابات والصفحات وغيرها من الأمور التي ترتبط بوجود الانترنت.

وأضافت شاكر، أنه تم الإعلان عن تدريب للتسويق الإلكتروني مجانا مقدم من وزارة الاتصالات متمثلة في مبادرة قدوة تك بالتعاون مع فرع المجلس إلى السيدات اللاتي لديهن مشروع قائمة لمساعدتهن على التسويق الجيد لمنتجاتهن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



الحضور بالندوة



الحضور بندوة حياة كريمة



جانب من الحضور بندوة فرع المجلس القومي للمرأة