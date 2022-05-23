التسويق الإلكترونى يقتحم عالم ترويج الكليم والسجاد اليدوى بشباب فوة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم مركز شباب فوه دورة تدريبية للشباب عن التسويق الإلكترونى لأعمال السجاد والكليم وغيرها من المنتجات، والتى شارك بها 25 مستفيدا، بحضور شيماء الحلوانى مدربة التسويق الإلكترونى المعتمد، لتقديم المساعدة الكافية للمسوق فى فهم وتطبيق الآليات الخاصة بوسائل وأنواع التسويق الإلكترونى، ويعلم المتدرب طرق كتابة المحتوى الإلكترونى، وفقاً للقواعد المبنية على محرك البحث جوجل.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تهدف الدورة إلى إكساب المتدرب مهارة التعامل مع مختلف انماط العملاء والتواصل معهم والرد على استفساراتهم ومقترحاتهم، والقيام بدراسة سيكولوجية وديمغرافية لجمهور العملاء، ما يساعد على تحسين الأداء وتطويره بالشكل اللازم، وأن يمتلك مهارة عمل وتصميم الإعلانات التسويقية بشكل جذاب وملفت للعملاء، أن يقدر على استخدام الإعلانات المدفوعة والممولة بالشكل المناسب دون تكاليف تزيد عن الميزانية، التعرف على رغبات ومتطلبات العملاء وتلبيتها بالشكل الصحيح، الذى يعود بنتائج رائعة.

وأضاف محروس، أن وزارة الشباب بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تحرص على تقديم حزم تدريبية متنوعة لتنمية مهارات الشباب وتتميز مدينة فوة بأنها موطن للمهن التراثية مثل صناعة الكليم ويقدم التدريب أسلوب جديد متطور لتسويق منتج طاله الركود رغم قيمته التراثية والاقتصادية وتوافقا مع توجه الدولة المصرية بإحياء المهن التراثية على أيدى الشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قدم التدريب بمركز شباب فوة برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إشراف تنفيذى عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب ومتابعة فريق العمل بإدارة شباب فوة.