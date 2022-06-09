مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك يشهد سيامة الأب جرجس ناروز.. صور

واحتفلت الكنيسة الكاثوليكية بسوهاج اليوم الخميس بالسيامة الكهنوتية للأب جرجس ناروز بوضع يد صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك، وصاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير المطران الشرفى بإيبارشية سوهاج.

وقال صاحب النيافة الأنبا توما كلمته مستشهدا بكلمات القديس يوحنا ذهبي الفم "إن نعمة الكهنوت وإن كانت في الحقيقة تعطى على الأرض، ولكنها تعد بين الرتب السماوية، لأن التكريس يتم بواسطة الروح القدس الذي أسس هذه الدعوة، لذلك ينبغي على الكاهن الذي يقدس أن يكون طاهرًا، كما لو كان واقفا في السموات.

وأضاف نيافته، أنه على الكاهن يحمل سمات المسيح ويكون شاهد لمحبة المسيح ووكيل أسراره وحامل رسالة الفرح للجميع، متمثلا به فيبدع في عمله الرسولي، وإذا كان هذا العمل خالياً من المحبة فيصبح هذا العمل لا معنى له. وأكد أهمية أن يحمل الكاهن المحبة لشعبه بمقدار حبه ليسوع. فمسئولية الكهنوت ليست بسيطة وتحتاج دائما سهر وصلاة حارة من القلب وتخلي عن الأنا والجهاد اليومي حتى نكون أنقياء طاهرين لتقديس النفوس.

أقيم الاحتفال بكنيسة مار مرقس الرسول بالجلاوية مسقط رأسه التابعة لمركز ساقلتة، بحضور عدد من الأباء الكهنة من والراهبات والشمامسة الإكليريكيين وجمع من شعب إيبارشية سوهاج.



الأب جرجس ناروز أثناء السيامة



الأب جرجس ناروز



الأنبا توما حبيب



الانبا توما حبيبة بكنيسة الجلاوية



الاهل فى حضور السيامة



جانب من السيامة



جانب من مراسم السيامة داخل كنيسة الجلاوية



جانب من مراسم السيامة داخل كنيسة الجلاوية



جانب من مراسم السيامة داخل كنيسة الجلاوية



جانب من مراسم السيامة داخل كنيسة الجلاوية