مصرع وإصابة 4 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى اثنان مصرعهما وأصيب أخران، في عدد من الحوادث شهدتها مدن قلين والحامول وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل الجثامين والمصابين لعدد من المستشفيات.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة مديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ وقوع عدد من الحوادث على طرق المحافظة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحوادث، وتم نقل المصابين والجثامين لمستشفى سيدي سالم المركزي، والحامول المركزي.

فلقى إسلام عبادة رضوان، 4 سنوات مصرعه، وأصيب محمد سمير أبو رفاعي، 26سنة، من دمرو، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب تروسيكل بطريق الحدادي، وجرى نقل جثمان الطفل والمصاب، لمستشفى سيدي سالم المركزي.

كما تم العثور على جثة على شريط السكة الحديد بقلين، وهرعت قوة من شرطة قلين لموقع الحادث، وتبين أن الجثة لـ"رمضان. م.ر" 20 سنة من قلين، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قلين المركزي، تحت تصرف النيابة، وتكثف مباحث كفر الشيخ من تحرياتها لمعرفة أسباب مصرع الشاب.

كما أصيب " محمد.ح.ط.ع"، 20 سنة، بسحجات وكدمات متعددة بالجسم، لسقوطه من علو بأحد الأبنية بالحامول، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال مستشفى الحامول المركزي.