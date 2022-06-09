مصرع طالب غرقا فى ترعة عزبة عبد الحليم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى طالب مصرعه وأنقذت قوات الإنقاذ النهري آخر أثناء الاستحمام بترعة عزبة عبد الحليم، بقرية الشمارقة التابعة لمركز كفر الشيخ.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد بغرق متولي السيد متولي، 16سنة، الشمارقة، وجرى إنقاذ حمزة حمادة متولي 16سنة، عقب انتشالهما من ترعة عزبة عبدالحليم، التابعة لقرية الشمارقة بمحافظة كفر الشيخ، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة للمصاب باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، أن الطالب المتوفى تعرض للغرق أثناء قيامه باللهو والاستحمام بترعة عزبة عبد الحليم التابعة للقرية محل إقامته، وذلك نظراً لعدم إجادته السباحة، وجرى انتشاله بمعرفة الأهالي.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر رقم 5354 سنة 2022م، إداري مركز كفر الشيخ.