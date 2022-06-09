الإنقاذ النهرى ينتشل جثة عامل لقى مصرعه غرقا بمياه النيل فى القناطر الخيرية

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بغرق شخص بمياه نهر النيل بالقناطر الخيرية بالقرب من قرية البرادعة.

على الفور انتقل الرائد مدحت ممدوح بالإنقاذ النهرى بالقناطر الخيرية، وفرق الإنقاذ لموقع الغرق وجرى مسح وتمشيط المنطقة بفرق الإنقاذ إلى أن تم انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "محمد م أ"، 30 سنة، عامل بفرن، مقيم البرادعة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، نزل للاستحمام وجرفه التيار نتيجة عدم إجادته للسباحة، ولقى مصرعه غرقا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.