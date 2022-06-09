مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى تحطم مقاتلة صينية أثناء مهمة تدريب

أعلن التليفزيون الرسمي الصيني، تحطم طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الصينية، في وسط البلاد خلال مهمة تدريب، الخميس، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين بينما نجح الطيار في القفز من الطائرة.



وحسب موقع الشرق، نُقل المصابون والطيار إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع صباح الخميس، بالقرب من مطار في مدينة شيانجيانج بإقليم هوبي، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل، حسبما أفاد تليفزيون الصين المركزي.



وأضاف التليفزيون أن السلطات تسعى لتحديد سبب الحادث وتقييم الإصابات.



والطائرة من طراز "شنجدو إف-7" وهي النسخة الصينية من المقاتلة السوفيتية "ميج-21" وتم إنتاجها لأول مرة في

الستينيات، وهي واحدة من أقدم أنواع الطائرات المقاتلة التي تستخدمها بكين.