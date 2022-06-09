مصرع شاب سقط من أعلى سقالة في المنوفية

المنوفية – فريق المحافظات

لقى شاب مصرعه أثناء عمله بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر سقوطه من أعلى السقالة التى يعمل عليها بدائرة المركز بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية إخطاراً يفيد باستقبال مستشفي شبين الكوم الجامعى، "ابراهيم.ح.ا" مقيم بقرية شنوان، إثر سقوطه من أعلى السقالة التى يعمل عليها ولقى مصرعه فى الحال، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.