مصرع سيدتين وإصابة 5 آخرين بحريق سيارة سوزوكى لنقل الركاب فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين بإصابات متفرقة، نتيجة اشتعال النيران فجأة في سيارة أجرة لنقل الركاب بطريق بنها - ميت العطار بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وجرى نقل جثتي المتوفين والمصابين إلى مستشفي بنها العام، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثتين، والاستعلام عن حالة المصابين، وندب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحادث، والذي يرجح أنه بسبب ماس كهربائي، وصرحت النيابة بدفن جثتي المتوفين.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطاراً بورود بلاغا من الأهالي باشتعال النيران في سيارة سوزوكي أجرة على طريق بنها - ميت العطار، وإصابة 5 أشخاص ومصرع 2 من الركاب، كما تسبب الحادث في تفحم السيارة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث نتج عن اشتعال النيران بشكل مفاجئ في سيارة سوزوكي، أثناء سيرها على طريق بنها - ميت العطار دائرة المركز، ما أسفر عن مصرع سيدتين من الركاب، وإصابة السائق وابنه و3 آخرين، تم نقلهم للمستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق.