مستشار مفتى الجمهورية: مصر قدرها أن تنهض ولديها إمكانيات تؤهلها لذلك

كتب لؤى على

تقدم الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم ورئيس مركز سلام لدراسات التطرف بخالص الشكر للدولة المصرية العظيمة على رعايتها لمؤتمر مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء المصرية.

وأضاف خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العالمى الأول لمركز سلام: إن قدر مصر أن تنهض ولديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤلها لذلك، وليس أدل على ذلك من حضور هذه الكوكبة فى مؤتمر واحد ضم باحثين ومتخصصين فى مجالات متنوعة تهتم بمواجهة التطرف جنبًا إلى جنب مع رجال الدين، حامدًا الله أن جعل مصر قبلة للناس.

وفى ختام كلمته تقدم نجم بالشكر إلى المفتى على دعمه وصبره وتشجيعه على إقامة هذا المؤتمر العالمى المهم، كما توجه بالشكر إلى أعضاء مركز سلام لدراسات التطرف وجميع الحضور الذين أثروا فعاليات المؤتمر وجلساته وورشه بالأفكار والمقترحات التى تدعم جهود محاربة الفكر المتطرف.