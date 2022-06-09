مستشار ألمانيا يبحث مع أمين عام الناتو استعدادات قمة الحلف

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قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبيستريت اليوم الخميس أن المستشار اولاف شولتس أجرى مع الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرج، مباحثات عبر الفيديو كونفرانس اليوم، بعد إلغاء زيارة الأخير اليوم إلى ألمانيا.

وأطلع الأمين العام، المستشار الألماني، على وضع الاستعدادات لقمة الحلف نهاية الشهر الجاري، التي ستركز على الاعتبارات المتعلقة بتحديث المفهوم الاستراتيجي للحلف، وعلى التعديلات اللازمة نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا وعلى تنفيذ أجندة "الناتو 2030".

وأضاف متحدث الحكومة الألمانية أن المستشار الاتحادي والأمين العام اتفقا على أن القمة يجب أن ترسل إشارة إلى عزم التحالف ووحدته.

من جانبه، أكد المستشار الألماني أن قرارات القمة يجب أن تضمن قدرة الناتو على الاستمرار في تنفيذ مهمته الأساسية بشكل موثوق وناجح بهدف الحماية الجماعية للمنطقة الأوروبية الأطلسية -

وأكد مجددًا على رغبة الحكومة الفيدرالية الألمانية في تقديم مساهمة مناسبة في هذا السياق.

وفي السياق أوضح قرار البوندستاغ الأخير بشأن إنشاء صندوق خاص للبوندسفير والمساهمة الألمانية المتزايدة في الأمن في منطقة التحالف الشرقي المتفق عليها خلال زيارته الأخيرة. الى ليتوانيا