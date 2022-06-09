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مساعد وزير الخارجية الأسبق: عودة الصومال تتيح مساحة من الأمن والاستقرار الإقليمى

الخميس، 09 يونيو 2022 08:33 م
مساعد وزير الخارجية الأسبق: عودة الصومال تتيح مساحة من الأمن والاستقرار الإقليمى السفير محمد حجازى
أحمد عبد الرحمن

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قال السفير محمد حجازى مساعد ويزر الخارجية الأسبق، إن زيارتي وزيرة خارجية تنزانيا حاملة رسالة من الرئيسة التنزانية للرئيس السيسي، وزيارة رئيس الوزراء للصومال، تؤكدان على البُعد الإفريقي في سياسة مصر، والعمل على دعم وتعزيز أواصر هذه العلاقات.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة، أن مصر تتشارك مع تنزانيا فى مشروع إنشاء سد روفيدى، جوليوس نيريري وهو واحد من أكبر المشروعات التنموية في إفريقيا حاليا، وهي زيارة رمزية ولها بُعد تنموي ومائي، وهو الذى ركز عليه الرئيس باهتمام مصر بأمنها المائي.
 
وتابع: "شركاتنا تستطيع ليس فقط أن تقدم الخدمات الاستشارية ولكن أيضا تستطيع أن تحقق الأمن والاستقرار المائي، متسائلا: "ما الداعي للتصعيد الإثيوبي والتشدد؟".
 
وذكر أن الصومال مرتبطة بالقارة وإثيوبيا، لأن عودة الصومال تتيح مساحة من الأمن والاستقرار الإقليمي، موضحا أن مصر تبذل جهودا دولية ملموسة لإعادة الاستقرار والأمن فى دولة الصومال.

رئيس الوزراء

الصومال

تنزانيا

افريقيا



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