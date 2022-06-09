محافظ قنا يبحث طلبات المستثمرين خلال اجتماعه الشهرى.. صور

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقتين الصناعيتين "هوّ" بمركز نجع حمادى، و"الكلاحين" بمركز قفط، والمنطقة الحرة العامة بقفط، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى يعقدها مع المستثمرين ورجال الأعمال لتذليل المشكلات التي قد تقابلهم، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار كونه إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، ومديرى المناطق الصناعية وممثلى شركات المرافق ومسئولى الأجهزة المعنية بملف الاستثمار، وعدد كبير من المستثمرين.

واستمع محافظ قنا، خلال الاجتماع إلى طلبات المستثمرين، كما بحث مطالبهم الخاصة بتخصيص أرض لإقامة توسعات لمشروعاتهم القائمة، موجها المسئولين سرعة الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الترفيق بالمنطقتين الصناعيتين، والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء العمل.

وقال الداودى، إن الدولة تعطى أولوية قصوى لملف الصناعة والاستثمار، وتعمل على ‏تيسير جميع الإجراءات المطلوبة للشركات والمصانع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، بهدف دعم وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات المصرية وإتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، مضيفا أن بناء عشرات المجمعات الصناعية وإتاحتها للمستثمرين ورجال الأعمال، خطوة لم تحدث في مصر من قبل، للنهوض بالصناعة ودفعها للأمام وزيادة مساهمتها بالناتج القومي.

وقدم المستثمرون، شكرهم لمحافظ قنا لما لمسوه من اهتمام كبير لمطالبهم، وحرصه على وضع حلول عاجلة لها وهو ما دفعهم للإقبال على الاستثمار والتوسع فى مشروعاتهم داخل المناطق الصناعية بمحافظة قنا.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف الداودى منذ توليه محافظاً لقنا، حرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة بهم للتعرف على مطالبهم، والعقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.