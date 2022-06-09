محافظ الدقهلية: المرحلة الأولى لتطوير شوارع المنصورة تشمل 10 شوارع

ووجه الدكتور أيمن مختار كل الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة المنصوره قبل نهاية الشهر الجاري.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المرحلة الأولى لتطوير ورصف شوارع مدينة المنصورة تشمل 10 شوارع وهى شارع (قناة السويس، عبد السلام عارف، الجمهورية، الإمام محمد عبده، الجرن بجديله، السكة الحديد بالدراسات، الهادى بعزبة عقل، مساكن العبور، منطقة المجزر)، بتكلفة إجمالية تبلغ 110 ملايين جنيه.

وقال مختار إن ما يحدث من أعمال تطوير بشوارع مدينة المنصورة هى النواة الأولى لأعمال التطوير، وهناك خطط تتم دراستها لإعادة المنصورة عروسا للنيل كسابق عهدها، من خلال رصف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير المناطق الخضراء والأماكن الترفيهية، وإنشاء محاور مرورية جديدة للحد من التكدس المروري بالمدينة وخلق متنفس مروري جديد.