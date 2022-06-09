محافظ الإسماعيلية يستقبل السفير اليابانى بمصر للتعرف على الفرص الاستثمارية

الإسماعيلية - السيد فلاح

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الخميس، الدكتور أوكا هيروشي، سفير اليابان بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له من وكالة هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا"، وذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة.

وخلال اللقاء رحب محافظ الإسماعيلية بالسفير الياباني والوفد المرافق له من وكالة الجايكا علي أرض محافظة الإسماعيلية، موجهًا له الدعوة لزيارة محافظة الإسماعيلية مره أخري، لزيادة التعاون المشترك بين محافظة الإسماعيلية والجانب اليابانى خاصة وكالة الجايكا، وذلك للتعرف علي الفرصة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، والتي تمتلك ثلاث مناطق صناعية، ومنطقة حرة استثمارية، علاوة على تميز موقع الإسماعيلية الجغرافي، وامتلاكها العديد من الحاصلات الزراعية والفاكهة المتميزة خاصة المانجو، والفراولة، والبرتقال الصيفي.

وطالب محافظ الإسماعيلية، السفير اليابانى ووفد وكالة الجايكا بمزيد من التعاون المشترك في المجالات المتعددة التي تدعمها الوكالة، ودعوة رجال الأعمال من اليابان للاستثمار بمحافظة، مشيدًا بتجربة المدرسة اليابانية بالإسماعيلية، وهي أحدي نتائج التعاون المشترك مع وكالة الجايكا.

ومن جانبه، وجه السفير اليابانى بالقاهرة، الشكر لمحافظ الإسماعيلية علي حسن وحفاوة الاستقبال، مشيدًا بمستوى المنشآت الطبية والكوادر البشرية والتجهيزات اللوجستية التي شاهدها اليوم بالإسماعيلية، متمنيا قيامة بزيارة الإسماعيلية مره اخري لبحث سبل التعاون المشترك والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالإسماعيلية.

وتأتي زيارة سفير اليابان بجمهورية مصر العربية، ووفد من الجايكا، لمحافظة الإسماعيلية لتفقد منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية "مجمع الإسماعيلية الطبي"، والاطلاع على منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتفقد السفير الياباني، ووفد هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، الصيدلية وأقسام العناية المركزة للاطلاع على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتابعوا بتفقد قسم الملفات الطبية، وأشادوا بطريقه العمل التى ترتكز على الجودة وتطبيق نظام 5s kaizen-TQM ، وتفقد قسم عنايه القلب والصدر وقسم قسطرة القلب.