محافظ الإسماعيلية يعلن إنشاء مركز تأهيل وطب رياضى بالمحافظة

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الإسماعيلية، بالدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسماعيلية والهيئة العامة للرعاية الصحية لإقامة مقر إقليمي لها بالإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور أحمد البرعي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن العمل في إنشاء مركز التأهيل والطب الرياضي بالإسماعيلية سيجرى البدء فيه بشكل عاجل، وإنشاؤه وتجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في مجال التأهيل والطب الرياضي على مستوى العالم لخدمة إقليم القناة وسيناء.