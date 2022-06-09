محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الإسعاف بالقنطرة ضمن "حياة كريمة"

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات نقاط الإسعاف بمركز ومدينة القنطرة شرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بواقع 5 نقاط إسعاف رفع كفاءة، و5 نقاط إسعاف إنشاء جديد، بالإضافة لمناقشة أهم المشكلات والمعوقات التي تعطل عملية الاستلام، والتي تم تدوينها من قبل اللجنة الفنية خلال فحصها لنقاط الإسعاف، ومناقشة أفضل الطرق لحلها.

وخلال الاجتماع أكد "بشارة" على ضرورة تلافي جميع الملاحظات المأخوذة علي التنفيذ في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، خاصة فيما يخص أجهزة إنذار الحريق وقواعد السلامة والصحة المهنية وكذلك أعمال الكهرباء والمرافق الأخري، مضيفًا، بأنه يجب التنسيق مع شركة الكهرباء بشأن تغيير أماكن لوحات الكهرباء بالواجهة الرئيسية بنقطة إسعاف القنطرة شرق القديمة، ونقل عامود الكهرباء من أمام نقطة شرطة التقدم، وتغيير الأسلاك الكهربائية غير المعزولة لأعمدة الإنارة بأسلاك معزولة للحفاظ علي سلامة المواطنين، والعمل علي تعديل أرضيه الجراج بعد قياس مستوى الميل.

وأشاد محافظ الإسماعيلية، بالتنسيق الخارجي للموقع بنقاط الإسعاف بالقنطرة شرق، مطالبًا أن تكون كل المواقع بهذا المستوي.

وبناءً علي طلب ممثلي هيئة الإسعاف بشأن طول المسافة بين "نقاط الدوران للخلف"، وجه محافظ الإسماعيلية بسرعة معاينة الطريق علي أرض الواقع، وعمل تخيل كامل لإبعاد المشكلة، ومناقشة المشكلة بالتنسيق مع ممثل المكتب الاستشاري، واستشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، وأوصي بضرورة أن يتم عمل أي "يوتيرن" بشكل مزدوج.

وكذلك وجه المحافظ بمخاطبه الجهات المسئولة عن توصيل المياه لنقاط الإسعاف، لعمل عدادات لشبكات المياه الخاصة بنقاط الإسعاف، وعمل كافة الوصلات لتوافر المياه بشكل دائم، مع توفير خزانات مياه بنقاط الإسعاف لضمان وجود المياه بشكل مستمر.

وفي ختام الاجتماع، شدد "بشارة" علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية اللازمة لتلافي الملاحظات، حيث إنه من المقرر أن يتم المرور علي مشروعات مرفق الإسعاف وقطاع الأبنية التعليمية نهاية الأسبوع للتأكد من أن عملية التسليم والتسليم تتم بالمواصفات والإجراءات السليمة.

ويعد هذا الاجتماع، هو الاجتماع الدوري "الثاني"، للجنه المشكلة من مجلس الوزراء باستلام مشروعات حياة كريمة.