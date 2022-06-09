محافظ أسوان: منصة "أيادى مصر" تواصل أعمالها لتسويق المنتجات والمشغولات اليدوية

وقدم محافظ أسوان الشكر لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى على فكرة إطلاق المنصة الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت.

وشدد، على هذه المنصة تساهم بشكل مباشر فى دعم الحرف اليدوية المنتشرة بالمحافظة من خلال زيادة فرص التسويق الإلكترونى لها، والذى يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الإقتصادى للمرأة والشباب من خلال خلق معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية سواء فى السوق السياحية أو فى المجمعات الحرفية الجديدة ، بالإضافة إلى مبادرة المحافظة " رائدات الأعمال المنزلية " ، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن منصة " أيادى مصر " تهدف إلى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً ، وذلك على المستوى المحلى والعالمى عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكترونى من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب.

وأوضح، بأن ذلك يستلزم بالتوازى تنظيم سلسلة من ورش العمل التدربية لمنتجى الحرف والمشغولات اليدوية بالمحافظة لتأهيلهم ورفع وعيهم بطرق وآليات عرض منتجاتهم على منصة "أيادى مصر".