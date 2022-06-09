محافظ أسوان: استكمال أعمال التطوير والتجميل والرصف بشوارع وسط المدينة.. صور

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك يتزامن مع أعمال التطوير بالشوارع الجانبية والفرعية بوسط المدينة لتتكامل منظومة التطوير مع ما تم تنفيذه بمشروع تطوير السوق السياحى وواجهة المدينة والكورنيش القديم، بجانب الكورنيش الجديد، وامتداد ذلك على مراحل لشارع كسر الحجر، وكذا شارع خلف الطابية / الحسناب / بشير بك / الشنقراب وحتى مشروع رفع كفاءة وتطوير طريقى كيما والسماد الذى بدأت فيه الأعمال من خلال الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بالمحافظة، إلى أنه سيتم الانتهاء تماماً من أعمال رفع الكفاءة والرصف بشوارع الشواربى الجديد وشرق البندر والحدادين فى مطلع الأسبوع القادم بطول 1.5 كم وبتكلفة 5.5 مليون جنيه، وهو الذى يتواكب معه أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع أسوان القديمة بداية من كوكا وحتى منطقة الشيخ صالح مروراً بالشوارع الجانبية لعباس فريد.

وأشار إلى أنه سيتوازى مع ذلك تنفيذ مشروع تطوير وتجميل منطقة الطابية الأثرية مع بداية السنة المالية الجديدة فى يوليو المقبل لإعادة الوجه الجمالى لوسط المدينة لتوسعة شارع شرق البندر، وخلق ساحات انتظار للسيارات، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة حدائق الطابية بمساحة 15.3 ألف م2، وتحويلها إلى لاندسكيب متكامل يضم زراعات ومشايات وبرجولات ومظلات.