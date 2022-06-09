مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة:الضغط على إيران لن يساعد فى حل القضية النووية الإيرانية

وأوضح المبعوث في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الصينية أن بلاده صوتت ضد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لانتقاد إيران بسبب قضايا الضمانات النووية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن الصين ترفض ممارسة الدول المعنية الضغط على إيران بهذا القرار، لأن حملة الضغط لن تساعد في حل المشاكل، بل ستؤدي إلى تفاقم التوترات وتصعيد الوضع.



وأشار إلى أن هذه الخطوة العدائية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تؤدي إلا إلى تقويض التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015، والذي وصل إلى المرحلة النهائية الحاسمة.



وأكد أن الصين تدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في حل خلافاتهما بشأن قضية الضمانات من خلال الحوار والتعاون، مبينا أن المهمة الملحة الآن هي إكمال المحادثات النووية الإيرانية وإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مسارها بأسرع وقت، ونعتقد أنه سيتم حل جميع قضايا الضمانات بحلول ذلك الوقت.



وأشار المبعوث الصيني إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة، بصفتها هي التي بدأت الأزمة النووية الإيرانية الحالية، أن تتخذ قرارات سياسية بأسرع وقت ممكن وأن تستجيب بفاعلية لمخاوف إيران المشروعة للدفع من أجل التوصل إلى اتفاق مبكر في المحادثات النووية، مضيفا أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية تهيئة الظروف الضرورية والجو السليم للجهود الدبلوماسية.