ماكرون يؤكد لزيلينسكى استعداد فرنسا لتلبية احتياجات أوكرانيا عسكريا واقتصاديا

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد فرنسا لتلبية احتياجات أوكرانيا في ما يتعلق بالدعم العسكري والاقتصادي، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي سأل الرئيس الأوكراني عن آخر التطورات على الأرض، وعن احتياجاته من المعدات العسكرية والدعم السياسي والدعم المالي والمساعدات الإنسانية.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن إيمانويل ماكرون أخبر نظريه فولوديمير زيلينسكي أن فرنسا ستظل على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، كما اتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات لا سيما في ما يتعلق بالرأي القائل بأن المفوضية الأوروبية ستقدم طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والمناقشة التي ستتبع في المجلس الأوروبي في 23 و24 يونيو.