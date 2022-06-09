لولا دا سيلفا يحافظ على تقدمه باستطلاعات الرأى لانتخابات الرئاسة البرازيلية

فاطمة شوقى

حافظ الرئيس اليساري السابق لولا دا سيلفا على تقدم قوي على الرئيس البرازيلي الحالي جاير بولسونارو في انتخابات أكتوبر، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة خينيال البرازيلية.

وحصل لولا دا سيلفا على 46٪ من دعم الناخبين في الجولة الأولى ، متقدما بفارق 16 نقطة على منافسه المحافظ للغاية ، في حين أن بولسونارو أقل بنقطتين من أفضل تقدير حصل عليه في أبريل، حسبما قالت صحيفة "امبيتو" التشيلية.

وفي جولة ثانية متوقعة بين الاثنين، وسع لولا ميزته إلى 22 % وسيفوز في الانتخابات بنسبة 54٪ مقارنة بـ 32٪ لبولسونارو ، بحسب الاستطلاع.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخرى الأخيرة أن لولا يحافظ على تقدم قوي في الجولة الأولى وأنه سيفوز بشكل مريح في الانتخابات في الجولة الثانية ، مع ما يصل إلى 25 % في استطلاع مايو داتافولها و 10 % في استطلاع مؤسسة بودير داتا PoderData الأخير.

وقال المحللون إن استجواب بولسونارو لنظام التصويت الإلكتروني في البرازيل والاشتباكات مع المحكمة الاتحادية العليا (STF) والمحكمة الانتخابية العليا قد يكلفه دعم البرازيليين المعتدلين.

وتقلص تقدم لولا على بولسونارو بشكل طفيف في بعض استطلاعات الرأي في مايو ، لكنه سرعان ما استعاد دعم الناخبين.

كما أظهر الاستطلاع أن النظرة السلبية لحكومة بولسونارو تبلغ 47٪ ، مقابل 46٪ في مايو ، فيما ظلت نسبة من ينظرون إليها بإيجابية عند 25٪، وأجرى الاستطلاع مقابلات شخصية مع 2000 ناخب بين 2 و 5 يونيو.