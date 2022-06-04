متلازمة القولون العصبى.. 5 عادات يمكن أن تسبب تهيج القولون

كتبت إيناس البنا

متلازمة القولون العصبى، يمكن أن تكون هذه الحالة مدمرة للغاية لنمط الحياة اليومية وتؤدي إلى حالات مثل الانتفاخ وآلام البطن والإمساك والإسهال والغازات وما إلى ذلك.

العادات غير الصحية لمتلازمة القولون العصبي



فيما يلي بعض العادات التي يمكن أن تسبب تهيجات القولون العصبي وفقا لموقع " healthsite":

التوتر باستمرار:



الضغط العصبي مرتبط بصحة أمعائك، يعد إدارة الإجهاد أمرًا ضروريًا لأنه يمكن أن يكون سببًا لتفشي متلازمة القولون العصبي.

لا تشرب كمية كافية من الماء:



إن شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم مهم لتنظيم حركات الأمعاء الصحية، عدم القدرة على القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى تفجر القولون العصبي.

الإفراط في تناول الأطعمة الحارة:



إذا كنت تعاني من القولون العصبي، فإن الأطعمة الحارة قد لا تكون أفضل خيار للطعام بالنسبة لك لأنها يمكن أن تسبب اشتعال النيران.

اتباع نظام غذائي ونظام تمرين منظم:



لتجنب مضاعفات متلازمة القولون العصبي، من المهم اتباع نظام غذائي ونظام تمرين متسق. تأكد من بقائك نشيطًا بدنيًا وقم بتضمين الأطعمة الغنية بالألياف والمغذية في نظامك الغذائي.

المشروبات السكرية والغازية:



عندما تعاني من القولون العصبي، من المهم أن تختار مشروبك بعناية، يمكن أن تؤدي المشروبات الغازية والمحملة بالسكر إلى تفجر.