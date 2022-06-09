"كيرلس" رسام بورتريه من سوهاج يرسم صور المشاهير بالنار.. صور

سوهاج - محمود مقبول

قدم اليوم السابع فيديو من محافظة سوهاج تناول قيام رسام بتنفيذ طريقة جديدة فى رسم الصور للمشاهير، وهى المرور على الورق بمادة معينة وبعدها يتم وضع اللوحة الورقية على النار، فتظهر الصورة المراد رسمها.



فى البداية، يقول كيرلس ابن قرية عرابة أبوعزيز بمركز المراغة شمالى محافظة سوهاج لـ"اليوم السابع"، من خلال البث المباشر، تعلمت هذا الفن بهذه الطريقة من أحد الفنانين المحترفين وبعدها قمت بتطوير نفسى، وهذه طريقة للرسم البطل فيها هو النار، فالحرفية فى الرسم كيفية التعامل مع النار وعدم تعريض ورقة الرسم الخفيفة للحرق أثناء محاولة إظهارها/ فالتعامل يكون بحذر شديد.



وأضاف كيرلس، أننى فى البداية أقوم بتخطيط الصورة التى أريد أظهارها باستخدام قلم رصاص، وبعدها أضع مادة حمضية عليها وقبل أن تجف الصورة أكون قد جهزت موقدا من النار أو شعلة من النار أقوم بتمرير الورقة التى عليها الرسم من أسفل فى كل اتجاه حتى تظهر الصورة وتصير بالشكل الطبيعى.



وأكد الرسام كيرلس، أبدع فى رسم الأعمال الفنية بالزيت والرصاص والألوان من خلال رسم الشخصيات التاريخية الدينية القبطية ورسم الشخصيات العامة مثل اللاعب العالمى محمد صلاح وكذلك الفنانين الراحلين والحاليين، وهناك أعمال تؤكد ذلك، مشيرا إلى أن الأعمال التى يتم استخدام النيران فيها تحتاج إلى ساعتين من العمل حتى تظهر، وفى الفترة القادمة سأقوم بعمل ورشة للأطفال لتعليمهم هذا الفن من أجل استمرار الفكرة وتطويرها.























