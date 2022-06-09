كشف غموض اختفاء طالبة بعد 5 أيام من تغيبها بالغربية

الغربية مصطفى عادل

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، غموض اختفاء الطالبة "وصال.ع" بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة طنطا، بعد تغيبها عن المنزل منذ 5 أيام أثناء توجهها للامتحان، حيث تبين هروب الطالبة من المنزل وتوجهها للإسكندرية بسبب نشوب مشادة كلامية مع والدها ومرورها بأزمة نفسية دفعتها لترك المنزل والهرب.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود، بتحرير والد الطالبة محضرا يحمل رقم 4004 إداري، باختفاء نجلته من المنزل والمقيمة بقرية ميت حبيب، بعد خروجها للكلية لأداء الامتحان وتركها هاتفها المحمول بالمنزل.

وتم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث الجنائية تحت اشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، وبإجراء خطة البحث تبين هروب الطالبة من القرية وسفرها لمحافظة الإسكندرية على خلفية نشوب خلافات مع والدتها.

وتوجه أفراد من أسرتها للإسكندرية لإعادتها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.