اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل سباك بسبب لعب الأطفال بعد هروبه للإسماعيلية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:48 م
ضبط المتهم بقتل سباك بسبب لعب الأطفال بعد هروبه للإسماعيلية حبس - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط المتهم بقتل سباك في أحد شوارع قسم زفتي، بسبب لعب الأطفال وتم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
كان اللواء هانى عويس مدير امن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد عبد الحميد الصيرفي مأمور قسم زفتي بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول"ع.ف"45 سنة سباك لمستشفي زفتي مصاب بجرح طعني بالصدر ووفاته.
 
وكشفت تحريات الرائد عبد الحكيم درويش رئيس مباحث القسم تحت اشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والمقدم أبو العزم منصور رئيس فرع البحث الجنائي بزفتي والسنطة أن وراء ارتكاب الجريمة "ر.ات" 25 سنة عاطل بسبب لعب الأطفال حيث نشبت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لقيام المتهم بطعن القتيل بسيخ حديد في صدره ووفاته في الحال وفر المتهم هاربا لمحافظة الاسماعيلية.
 
تم ضبط المتهم واقتياده لقسم شرطة زفتي وعرضه على النيابة العامة التي امرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 

مدير امن الغربية

زفتي

مشاجرة

محافظة الغربية


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