قلة النوم خطر على مرضى الانسداد الرئوي المزمن.. دراسة تكشف

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن قلة النوم زادت بشكل كبير من مشاكل التنفس التي تهدد الحياة لدى الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن، بحسب موقع "health".

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور آرون باو، أخصائى أمراض الرئة بكلية الطب بجامعة كاليفورنيا: "من بين أولئك الذين يعانون بالفعل مرض الانسداد الرئوي المزمن، فإن معرفة كيف ينامون ليلاً يخبرنا أكثر بكثير عن مخاطر اندلاع النوبة أكثر من معرفة ما إذا كانوا يدخنون لمدة 40 مقابل 60 عامًا".

وأضاف بو: "هذا مفاجئ للغاية، وليس بالضرورة ما كنت أتوقعه في هذه الدراسة. التدخين عملية مركزية لمرض الانسداد الرئوي المزمن لدرجة أنني كنت أتوقع أنه سيكون العامل الأكثر أهمية في حالة التفاقم".

يمكن أن تحدث النوبات بسبب عوامل تتراوح من فيروسات البرد والإنفلونزا إلى التلوث ، ويمكن أن تستمر لأيام أو أسابيع قلة النوم يمكن أن تضعف أيضًا جهاز المناعة وتجعل الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة لنزلات البرد والإنفلونزا.

لدراسة تأثير قلة النوم على نوبات مرض الانسداد الرئوي المزمن، راقب الباحثون جودة النوم والنوبات المفاجئة بين أكثر من 1600 مريض بمرض الانسداد الرئوي المزمن في الولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات وجميعهم كانوا مدخنين سابقين أو حاليين.

ارتبط قلة النوم بشدة بعدد أكبر من حالات تفجر مرض الانسداد الرئوي المزمن بالمقارنة مع أولئك الذين يتمتعون بنوم أفضل ، كان خطر النوبة في العام المقبل أعلى بنسبة 25٪ بين المرضى الذين يعانون من قلة النوم وما يقرب من 95٪ أعلى بين أولئك الذين يعانون من أسوأ فترات النوم.

تشير النتائج إلى أن قلة النوم قد تكون مؤشرًا أفضل على النوبات المرضية من تاريخ التدخين لدى الشخص، وفقًا لمؤلفي الدراسة الوطنية الأمريكية للقلب والرئة والدم (NHLBI)، والتي نُشرت في مجلة النوم الأمريكية.