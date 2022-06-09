غرفة الجيزة التجارية تستعد لافتتاح مقرين أحدهما فى العياط

كتب - إسلام سعيد

أعلن محمد إمبابي رئيس غرفة الجيزة التجارية، عن اقتراب الغرفة من افتتاح مقرين جديدين الأول في شارع همدان في الجيزة وسيكون مركز مميز ومميكن بحيث يجمع كل الجهات الرسمية التي يحتاجها أعضاء الجمعية العمومية والتي يجري التعامل معها بشكل مستمر ومن المقرر أن يكون على مساحة تتجاوز 400 متر، بجانب مقر جديد للغرفة في منطقة العياط.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن غرفة الجيزة لديها 4 مقرات تقدم الخدمات للمواطنين والأعضاء المنتسبين لها، المقر الرئيسي موجود في محافظة الجيزة ومقر في البدرشين ومقر آخر في 6 أكتوبر ومقر في هيئة الاستثمار بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ومن جانب آخر، قال إن الدولة تعمل خلال الفترة القادمة على إنشاء شوادر كبيرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الأمر الذي يخلق وفر أكبر ومعروض أضخم من السلع مما يساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية والأساسية، وكذلك يجرى التوسع في إنشاء المعارض المختلفة في المناطق الأكبر من حيث عدد السكان خاصة خلال مواسم معينة مثل معارض أهلا رمضان وأهلا مدار ومعارض الأعياد مثل مولد النبي وغيرها، وهي بمثابة منهج عملت عليه الدولة في الفترة الأخيرة مع حدوث موجة تضخم عالمي.