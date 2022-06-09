عملة وسلاح اون لاين.. ضبط شخصين لبيعهما اسلحة عبر السوشيال

كتب محمود عبد الراضي

نجحت اجهزة الامن في ضبط شخصين لقيامهما بإدارة حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج لبيع العملات والأسلحة البيضاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المستحدثة عبر المواقع الإلكترونية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة حساب على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالترويج لبيع عملات وطنية وأجنبية مقلدة ، وكذا أوراق وشهادات "مزورة" وبيع أسلحة بيضاء للراغبين مقابل مبالغ مالية .

توصلت الجهود من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة إلى تحديد القائمين على إدارة الحساب المشار إليه (شخصين ، مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الشرقية ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعُثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول) وبفحصهما تبين وجود أثار ودلائل على إدارتهما الحساب المشار إليه ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين من خلال إيهام عملائهما بقدرتهما على توفير العملات المقلدة والأوراق والشهادة المزورة والأسلحة البيضاء نظير مقابل مادى "دون الوفاء بما تم الإتفاق عليه" فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .