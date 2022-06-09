اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 01:28 م
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عمار الحكيم يؤكد خلال لقائه سفير مصر ببغداد ضرورة تطوير العلاقات الثنائية

الخميس، 09 يونيو 2022 01:00 م
عمار الحكيم يؤكد خلال لقائه سفير مصر ببغداد ضرورة تطوير العلاقات الثنائية عمار الحكيم وسفير مصر لدى بغداد
كتب أحمد جمعة

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أكد رئيس تيار الحكمة الوطنى العراقى عمار الحكيم أهمية جمهورية مصر العربية بالنسبة للعراق ومكانتها العربية والإسلامية، داعيا أثناء لقاءه مع السفير المصري في بغداد وليد محمد إسماعيل إلى تطوير العلاقات مع مصر في المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والأمنية. 
 
جدد عمار الحكيم بحسب بيان صحفي صادر عن مكتبه بأن الإنسداد السياسي الحالي يرجع إلى نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة المرتبكة والتي أحدثت خللا بالتوازن السياسي، مؤكدًا ضرورة الخروج من هذا الانسداد عبر الحوار واستماع الجميع للجميع بما يحقق المصلحة العامة وتطلعات الشعب العراقى.

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