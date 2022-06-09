عباد الشمس يزين حقول قرية جلبانة بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية .. صور

وقال المهندس نفادي محمد، إن الهدف من الندوة التعريف بضرورة النهوض بمحصول عباد الشمس، كمحصول زيتى يساهم بشكل كبير في سد جزء من العجز فى الفجوة الغذائية للزيوت النباتية، وزيادة مساحة المحاصيل الزيتية باستخدام التحميل، بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادى، ما يساهم بشكل كبير فى توفير جزء كبير من العملة الصعبة لأهميتة الاقتصادية وتم مناقشة المشاكل التى تواجه المحصول وكيفية التغلب عليها.

وأضاف المهندس شريف العربي: تنجح زراعة عباد الشمس فى جميع أنواع الأراضي ما عدا الأرضي ذات الملوحة المرتفعة والرديئة الصرف وكذلك الأراضي الرملية والفقيرة، أما فى الأراضي الكلسية فتجود بھا زراعة عباد الشمس إذا اعتنى بخدمتھا وإعدادھا للزراعة مع العناية بالرى بحيث تصل المياه الى الجور، حيث يحتاج الفدان إلى حوالى 6-5 كجم بذرة فى الزراعة اليدوية، وفى حالة الزراعة الآلية يحتاج الفدان من 2-2.5 كجم.

فيما أشار المهندس محمد عبد المقصود إلى إنه يجب حرث الأرض حرثا جيدا بعمق يصل إلى حوالى 30 سم، قائلا: "تزحف الأرض لتكسير ما يوجد بھا من قلاقيل ويعاد حرثھا مره أخرى لضمان تنعيم الأرض ثم تخطط إلى خطوط بمعدل 12 خطا فى القصبتين أى 60 سم بين الخطوط ثم تقطع إلي فرد للتحكم فى الرى".

وأوضح المهندس سيد عطية، أن مدة حياة النبات بالأرض 90 يوما وإنتاجيته حوالى طن ونصف ويتم توريد الطن للمصنع بسعر تعاقدى مع شركات الزيوت، مشيرًا إلى أن الفدان يحتاج إلى 5 كيلو تقاوى يورد المزارع قيمته عند توريد المحصول، كما يتم دعم الفلاح بمستلزمات الإنتاج من تقاوي ومبيدات وعناصر غذائية بسعر مدعم وكذلك مصاريف نقل المحصول من الأرض إلى المصنع وعدد النباتات في الفدان الواحد 21400 نبات ويتم زراعته في شهر مارس ويحتاج إلى أسمدة أقل من المحاصيل الأخرى، وأن المساحة المنزرعة من محصول عباد الشمس أكثر من 100 فدان بالقنطرة شرق.

ومن ناحية أخرى، قال المهندس محمود عبد القادر محصول عباد الشمس هو المحصول القادم بقوة للمنافسة والنجاح والتفوق على العديد من المحاصيل وخاصة التقليدية المعتادة لما يملكة من مقومات، حيث تجود زراعته فى جميع أنواع التربة خلال المدة من شهر مارس حتى سبتمبر، ما يعطى مرونة فى مواعيد الزراعة ولكافة الأراضى.