طقس الشرقية شديد الحرارة.. والصحة ترفع الطوارئ بسبب ضربات الشمس

وكانت هيئة الأرصاد الجوية نصحت بالإكثار من تناول السوائل، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فى ساعة الذروة (من الساعة 12 : الساعة 3 عصرا )، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

وأعلنت مديرية الصحة بالشرقية ، حالة الطوارئ بالمستشفيات لتعامل مع حالات الاجهاد الحراري و ضربات الشمس .

وتوقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد السبت المقبل ذروة الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد، لتسجل العظمى 39 درجة خلال فترات النهار، وانكسار هذه الموجة الأحد المقبل، حيث تسجل العظمى ما بين 34 – 35 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصرى، أن فترات الليل تشهد نشاطًا خفيفًا للرياح يقلل الشعور بارتفاع نسب الرطوبة .

ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترات الظهيرة، مع تناول قدر كافٍ من المياه والمرطبات وارتداء الملابس البيضاء والقطنية والتواجد في المناطق جيدة التهوية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28.